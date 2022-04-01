Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi - Son Dakika

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetimler artırıldı.

Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen olup, olmadığını inceledi.

Tatlı imalatı yapan iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, marketlerde de fiyat ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.