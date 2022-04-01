Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi - Son Dakika
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Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi

01.04.2022 21:21
Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetimler artırıldı.

Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen olup, olmadığını inceledi.

Tatlı imalatı yapan iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, marketlerde de fiyat ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi
Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi

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Zabıta Müdürlüğü, Isparta, Zabıta, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi - Son Dakika


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