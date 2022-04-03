Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

03.04.2022 17:11
Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ö'nün kullandığı 32 AAL 674 plakalı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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