Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ö'nün kullandığı 32 AAL 674 plakalı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.