Isparta'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 13 İlçeden 4'ünde AK Parti Kazandı.
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Isparta'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atabey - Tevfik Atasoy - AK PartiKeçiborlu - Yusuf Murat Parlak - AK PartiSütçüler - Mustafa Üstün - AK PartiYenişarbademli - Mehmet Özata - AK Parti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: AA
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