Isparta'da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi

6 saat önce

Isparta'da elindeki tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradığı öne sürülen şahsa operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi.

Isparta'da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi, System.String[]

Isparta'da elindeki tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradığı öne sürülen şahsa operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eserler bulunduğu ve onlara müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili Keçiborlu ilçesinde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Ü.Y. (30) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan araştırmalarda, Ü.Y. ile birlikte Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke geçirildi. Jandarma ekiplerinin Ü.Y.'yi gözaltına aldığı ve olayla ilgili adli işlem başlattığı öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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