Son Dakika Haberleri: Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

1 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Gönen ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde ikamet eden şahısların üzerlerine kayıtlı bulunan bulundurma ruhsatlı tabancalarını kayıp veya çalıntı beyanı vererek, yasadışı olarak üçüncü şahıslara sattıklarına dair ihbar aldı. Yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Güneykent kasabası Baradız Mahallesi'nde iki şahsa ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile suç aletlerine el konulurken, şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:13 Kaynak: İHA

Gönen, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı Milyonluk Naylon Fatura ile Devleti Zarara Uğratan Şüphelilere Operasyon Düzenlendi

Fetö'nün Hücre Evleri"Den "F" Serisi Dolar Çıktı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:22:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]