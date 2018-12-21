Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
1 saat önce
Isparta'nın Gönen ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Isparta
'nın Gönen
ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde ikamet eden şahısların üzerlerine kayıtlı bulunan bulundurma ruhsatlı tabancalarını kayıp veya çalıntı beyanı vererek, yasadışı olarak üçüncü şahıslara sattıklarına dair ihbar aldı. Yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Güneykent
kasabası Baradız Mahallesi'nde iki şahsa ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile suç aletlerine el konulurken, şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:13 Kaynak: İHA
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