Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta
'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Gönen
ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde ve Güneykent
kasabasında ikamet eden 2 şüphelinin üzerlerine kayıtlı bulunan bulundurma ruhsatlı tabancalarını kayıp veya çalıntı beyanı vererek yasadışı olarak üçüncü şahıslara sattıklarına dair bilgi aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.
Suç aletlerine el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.