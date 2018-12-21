Son Dakika Haberleri: Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

10 saat önce

Isparta'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde ve Güneykent kasabasında ikamet eden 2 şüphelinin üzerlerine kayıtlı bulunan bulundurma ruhsatlı tabancalarını kayıp veya çalıntı beyanı vererek yasadışı olarak üçüncü şahıslara sattıklarına dair bilgi aldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Suç aletlerine el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:31 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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