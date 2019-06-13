Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu
4 saat önce
Isparta'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:09 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, kentte iki şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve tabanca ele geçirdi.
S.D. ve A.D. gözaltına alındı.
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