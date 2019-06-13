Son Dakika Haberleri: Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu
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Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu

4 saat önce

Isparta'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, kentte iki şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve tabanca ele geçirdi.
S.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:09 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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