Isparta'da sağanak ve dolu
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ISPARTA'da sağanak yağış kent merkezinde vatandaşa zor anlar yaşatırken, Eğirdir ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı ise elma ve kiraz bahçelerini vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:37 Kaynak: DHA
ISPARTA'da sağanak yağış kent merkezinde vatandaşa zor anlar yaşatırken, Eğirdir
ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı ise elma ve kiraz bahçelerini vurdu. Isparta
'da dün saat 18.00 sıralarında sağanak ve dolu yağışı başladı. Isparta - Burdur
dağ yolu şiddetli yağış nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Eğirdir ilçesi ve bazı köylerinde şiddetli dolu yağışı nedeniyle elma ve kiraz bahçelerinde büyük zarar oluştu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kent merkezinde ise sağanak ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Zafer Mahallesi
211. Cadde üzerinde devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.
- Isparta
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