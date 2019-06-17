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Isparta'da sağanak yağış sele dönüştü

47 dakika önce

Isparta'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Mehmet Tönge Mahallesi'nde yağmur suları sele dönüştü.

Isparta'da sağanak yağış sele dönüştü, System.String[]
Isparta'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Mehmet Tönge Mahallesi'nde yağmur suları sele dönüştü. Aniden yollarda meydana gelen sel suları, çamur ve balçıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde etkili olan sağanak yağış Mehmet Tönge Mahallesi'nde etkili oldu.

Mahallede aniden bastıran sağanak yağış sonrasında biriken sular, engebeli sokaklarda sele dönüştü.

Sel suları mahalledeki bir düğün yapıldığı esnada adeta akarsu gibi akarken, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenirken, mahallenin alt bölgelerinde biriken sular ise bazı kamu kurumu, ev ve bahçeleri bastı. Bölgede yağış sonrasında biriken sular bazı yollarda da trafiği güçleştirdi.

Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye, belediyeye ait itfaiye, fen işleri, su - kanalizasyon ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonrasında su baskını yaşanan kamu kurumu, ev ve bahçeler kısa sürede eski hallerine çevrilirken, güvenlik gerekçesiyle su birikintisi bulunan yolları kapatan polis de, çalışmaların tamamlanmasıyla durumu eski haline çevirdi.

Bölgede, sağanak yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, selin getirdiği yoğun çamur ve balçıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
Isparta
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