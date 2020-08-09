Isparta'da sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

Isparta'da etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesiyle merkeze bağlı bir köyde yaklaşık 10 evi su bastı, dereler taştı, araçlar zor anlar yaşadı. Yakaören Muhtarı Ömer Kırtay, evlerini su basan 2 vatandaşın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Isparta'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Yakaören köyünde sağanak yağış sele dönüşürken, bazı evleri su bastı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki mesirelik alanda da etkili olan yağış, piknikçilere zor anlar yaşattı. Bölgedeki dereler taşarken, yollarda toprak birikti ve araçlar yollarda kaldı. Vatandaşların yardımına ise AFAD, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Gölcük Tabiat Parkı etrafındaki sağanak yağışın etkisi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

"Evini su basan 2 vatandaşımız rahatsızlandı"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yakaören köyü Muhtarı Ömer Kırtay, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 10 evi su bastığını söyledi. Kırtay, "Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. AFAD, Isparta Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri seferber oldular. Kalp rahatsızlığı bulunan 2 vatandaşımız evlerini su basınca rahatsızlandılar, onları ambulansla hastaneye kaldırdık. Şu anda durumları iyi. Hasar tespit çalışmalarına artık gündüz gözüyle bakacağız. Tüm ekiplerimize teşekkür ederiz. Rabbim inşallah bir daha böyle afetler göstermez ama tedbirli olmamız da şart tabii. Ayrıca gerekli önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

"Can kaybımız yok"

Köy merkezinde herhangi bir hasar olmadığını kaydeden Muhtar Kırtay, "Ama Bahçelievler dediğimiz bölge ile Milas'taki mesirelik alanında çok hasarımız var. Bahçelievler bölgesindeki bütün derelerde sıkıntımız var. Yarın gündüz gözüyle durum daha net olarak ortaya çıkacak. Can kaybımız yok çok şükür" diye konuştu. - ISPARTA