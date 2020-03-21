Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Son Dakika

Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

7 saat önce

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek, System.String[]

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayım' çağrısına Isparta'dan da karşılık geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez binada saat 21.00'i gösterdiğinde ellerine aldıkları 'Bizler sizin için buradayız, sizler de lütfen bizim için evde kalın' pankartıyla vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunurken, araçlarının tepe lambalarını açarak, sirenler çalıp, alkış tutup, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu arada itfaiye aracından da "Bizler Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak fedakarca çalışan sağlık personellerimizin yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ayrıca teşkilat olarak teşekkür ediyoruz" mesajı okundu. Bu arada yoldan geçen sürücüler de korna çalarak eyleme destek verdi.Yine aynı saatte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de Isparta Şehir Hastanesi önünde sirenleri çalarak, araçlarının tepe lambalarını açarak alkış tuttu ve sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları da kapı önüne çıkarak verilen destek mesajına alkış tutarak karşılık verdi.


İtfaiye, Isparta, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:40 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı         
16:34
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti         
15:47
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi         
08:24
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 05:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]