Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan Rabia Kallı'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya çarparak ölümüne neden olan sürücünün "taksirle adam öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Isparta 2. Asliye ve Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

A.Y. savunmasında, 50 kilometre hızla seyrettiğini öne sürerek Kallı'nın bir anda yola atlayarak otomobilin sağ tarafına çarptığını savundu.

Mahkeme başkanı, kusur oranlarının belirlenmesi için dosyanın Ankara Adli Tip Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesi karar vererek duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

"Rabia belki ülkemiz için çok faydalı bir birey olacaktı"

Müşteki avukatlarından Ferhat Taşbinar, adliye önünde gazetecilere, sahipsiz hayvanların ülke gündeminde olduğunu ve yaşanan bu tarz olaylarla derinden yaralar açtığını söyledi.

Kendisinindin de bir hayvansever olduğunu ifade eden Taşbinar, Türkiye genelinde sokak hayvanlarına yönelik tedbirler alınabilirse bir daha canların böyle yanmayacağını söyledi.

Avukat Enes Özkan da sahipsiz hayvanlar konusunda Türkiye'de bir yayılma olduğunu savunarak "Rabia belki ülkemiz için çok faydalı bir birey olacaktı. Belki bir diplomat, cumhurbaşkanı olacaktı. 21 yaşında bir evlat yaşamını yitirdi." dedi.

Olay

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti.