Son Dakika Haberleri: Isparta'da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı
Son Dakika Güncel Isparta'da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı

Isparta'da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı

6 saat önce

Isparta'da sahte alkol üretimi yapan 3 şüpheliye 26 bin TL para cezası uygulandı.

Isparta'da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı, System.String[]

Isparta'da sahte alkol üretimi yapan 3 şüpheliye 26 bin TL para cezası uygulandı.


Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde terci ve fotoğrafçı olarak faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde, iş yeri sahiplerinin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette toplam 32 litre rakı, 5,5 litre viski, 20 litre etil alkol, 1 litre anason, 17 adet anason yağı-aroması, şeker, 90 adet satışta kullanmak üzere siyah poşet, 2 adet ölçü aleti, 1 adet huni, satışta kullanmak üzere bir miktar pet şişe ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılan şüphelilere toplam 26 bin 20 TL para cezası kesildi.


Bir terzinin ise vergi levhası olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı.


Öte yandan 1 şüpheliye de 'ruhsatsız av tüfeği taşımak' suçundan 707 TL idari para cezası uygulanırken olaya karışan 1 zanlı tutuklandı. 1 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]