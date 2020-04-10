Isparta'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

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Isparta'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
28 dakika önce
Isparta'da, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta'da, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gelincik köyünde M.K'nın sahte altınla dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.D, Ö.D, O.G ve A.S'yi sahte altınlarla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:44 Kaynak: AA
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