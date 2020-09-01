Isparta'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Isparta'da sahte içki operasyonu
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmaları neticesinde piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmaları neticesinde piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yalvaç ilçe merkezinde 31 Ağustos 2020 tarihinde operasyon sonucu (56) litre etil alkol, (5) litre rakı ele geçirildi. Olay şüphelisi A.T. (51) ve H.T. (24) isimli şahıslar yakalanarak adli ve idari işlem başlatıldı.Piyasaya sürülmek istenen sahte içkilere el konuldu. - ISPARTA
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