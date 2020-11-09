Isparta'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Isparta'da sahte içki operasyonu
09.11.2020 17:23
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 16 litre kaçak alkol ve 31 şişe sahte içki ele geçirildi.
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 16 litre kaçak alkol ve 31 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Kasım'da Keçeci Mahallesi'nde kaçak ve sahte alkol satışı yapan bir şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, 16 litre kaçak/sahte alkol, 31 şişe kaçak/sahte alkol, alkol üretiminde kullanılmak üzere 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 5 şişe anason yağı, çok sayıda boş şişe ve şişe kapağı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - ISPARTA
Son Dakika İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek Fransa'da İslam düşmanlığı devam ediyor! Türk derneğine çirkin saldırı Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili "Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu