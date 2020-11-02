Isparta'da sahte para operasyonu - Son Dakika

Isparta'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 550 lira sahte para ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla 3 kişi serbest bırakıldı.