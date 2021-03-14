Şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü - Son Dakika

Isparta'nın Gönen ilçesinde şap aşısı yapılacak büyükbaş hayvanların, bağlı bulundukları ahırın demirini sökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar'a ait hayvanlara şap aşısı uygulamak için ahıra girdi.
Ekip, aşı yapılacağı sırada hayvanların tepkisiyle karşılaştı. Yaklaşık 10 büyükbaş hayvan, bir anda geri hareket ederek, bağlı bulundukları demiri, betondan ayırdı.
Hayvanların hareketini kaydeden güvenlik kamerasına, demirlerin söküldüğünü gören hayvanların sahibi ile ekibin şaşkınlığı da yansıdı.
Kaynak: AA
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