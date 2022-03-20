Isparta'da şap hastalığı karantinası - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da şap hastalığı karantinası

20.03.2022 16:46
Isparta'da şap hastalığı karantinası

Sav beldesinin, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı bildirildi.

Sav beldesinin, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beldedeki bir işletmeye il dışından getirilen bir büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle Sav beldesinin tamamının karantinaya alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm tedbirler alınarak, bölge hayvan giriş çıkışına kapatılmıştır. Müdürlüğümüz ekiplerince şap hastalığı tespit edilen ahır ve çevresinde dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanların aşılama işlemleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlara, ilkbahar ve sonbahar döneminde, periyodik olarak şap hastalığına karşı koruma amaçlı aşı yapılmaktadır."

Karantina kapsamında beldedeki canlı hayvan pazarının da kapatıldığı bildirildi.

Isparta'da şap hastalığı karantinası
Isparta'da şap hastalığı karantinası
Isparta'da şap hastalığı karantinası
Isparta'da şap hastalığı karantinası

YORUMLAR
500
Halep keçileri yüz güldürüyor Halep keçileri yüz güldürüyor CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR

Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da şap hastalığı karantinası - Son Dakika


Son Dakika
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da şap hastalığı karantinası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement