Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

04.04.2022 21:44
Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eğirdir- Antalya kara yolu Eyüpler köyü mevkisinde, Şükrü Gülfidan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi.

Motosikletin devrildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Gülfidan'ı, Eğirdir Eklem ve Kemik Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Gülfidan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Motosiklet, Antalya, Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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