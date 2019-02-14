Son Dakika Haberleri: Isparta'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Isparta'da Seçim Güvenliği Toplantısı

2 saat önce

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Isparta'da Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdare Seçimlerinin Isparta'da huzur ve güven içinde tamamlanması için 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve ilgili daire müdürlerinin katılımıyla Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Isparta genelinde alınan ve alınacak tedbirler değerlendirilirken Vali Seymenoğlu, Kaymakamların seçim takvimi süresince görevlerini titizlikle yapmalarını ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemelerini istedi. Seymenoğlu, Kaymakamlara ve kolluk kuvveti amirlerine sandık kurulacak yerlerin fiziki uygunluğunu önceden görerek güvenlik ve konforunun sağlanması talimatı verdi. Vali Seymenoğlu ayrıca acil bir durumda polis ve jandarmanın birbirlerinin sorumluluk alanı olup olmadığına bakmadan olaylara müdahale edebileceğini de söyledi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
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