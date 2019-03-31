Son Dakika Haberleri: Isparta'da Seçmen Sandığa Gitti

Isparta'da Seçmen Sandığa Gitti

34 dakika önce

ISPARTA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Isparta'da Seçmen Sandığa Gitti, System.String[]
ISPARTA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, sabah 08.00 itibariyle başladı. Bin 148 sandıkta 322 bin 130 seçmenin oy kullanacağı Isparta'da, seçmenler erken saatlerde okullara geldi. Seçmenler burada kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Isparta'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:43 Kaynak: DHA

Isparta, Güncel
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