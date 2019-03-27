Son Dakika Haberleri: Isparta'da Seçmen Sayısı Arttı

Isparta'da Seçmen Sayısı Arttı

56 dakika önce

Isparta'da, 322 bin 130 seçmen bin 148 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.

Isparta'da Seçmen Sayısı Arttı, System.String[]
Isparta'da, 322 bin 130 seçmen bin 148 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Ispartalılar, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 19 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Isparta'da 322 bin 130 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentin seçmen sayısı 19 bin 61 arttı.

Isparta'da kurulacak sandık sayısında da aynı seçime göre artış gerçekleşti. 2014'teki yerel seçimlerde bin 115 sandık kurulurken, bu seçimlerde seçmenler bin 148 sandıkta oy kullanacak.

En fazla seçmen Yalvaç'ta

Isparta'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yalvaç oldu. 34 bin 889 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 135 sandık kurulacak.

Yalvaç'tan sonra ikinci sırada 100 sandık ve 24 bin 227 seçmen sayısı ile Eğirdir, üçüncü sırada 79 sandık ve 20 bin 079 seçmen sayısı ile Şarkikaraağaç geldi.

9 sandık ve 2 bin 9 seçmenin bulunduğu Yenişarbademli de en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

Kentte ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı : Sandık sayısı : Seçmen sayısı:

Aksu 24 3 bin 736

Atabey 20 4 bin 224

Eğirdir 100 24 bin 227

Gelendost 47 12 bin 265

Gönen 24 5 bin 933

Keçiborlu 48 11 bin 499

Senirkent 39 9 bin 335

Sütçüler 48 8 bin 712

Şarkikaraağaç 79 20 bin 79

Uluborlu 21 4 bin 844

Yalvaç 135 34 bin 889

Yenişarbademli 9 2 bin 9

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Yalvaç, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Seçmen Sayısı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]