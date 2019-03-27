Isparta'da Seçmen Sayısı Arttı
56 dakika önce
Isparta'da, 322 bin 130 seçmen bin 148 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.
Isparta'da, 322 bin 130 seçmen bin 148 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Ispartalılar, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 19 bin yeni seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Isparta'da 322 bin 130 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentin seçmen sayısı 19 bin 61 arttı.
Isparta'da kurulacak sandık sayısında da aynı seçime göre artış gerçekleşti. 2014'teki yerel seçimlerde bin 115 sandık kurulurken, bu seçimlerde seçmenler bin 148 sandıkta oy kullanacak.
En fazla seçmen Yalvaç'ta
Isparta'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yalvaç oldu. 34 bin 889 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 135 sandık kurulacak.
Yalvaç'tan sonra ikinci sırada 100 sandık ve 24 bin 227 seçmen sayısı ile Eğirdir, üçüncü sırada 79 sandık ve 20 bin 079 seçmen sayısı ile Şarkikaraağaç geldi.
9 sandık ve 2 bin 9 seçmenin bulunduğu Yenişarbademli de en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.
Kentte ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:
İlçe adı : Sandık sayısı : Seçmen sayısı:
Aksu 24 3 bin 736
Atabey 20 4 bin 224
Eğirdir 100 24 bin 227
Gelendost 47 12 bin 265
Gönen 24 5 bin 933
Keçiborlu 48 11 bin 499
Senirkent 39 9 bin 335
Sütçüler 48 8 bin 712
Şarkikaraağaç 79 20 bin 79
Uluborlu 21 4 bin 844
Yalvaç 135 34 bin 889
Yenişarbademli 9 2 bin 9
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:50 Kaynak: AA
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