Isparta'da şehidin ismi kütüphaneye verildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Turizm Meslek Yüksekokulu'ndaki kütüphaneye, 1992 yılında şehit olan polis memuru Ayhan Çelik'in ismi verildi.

İçinde bulunduğu aracın Silopi- Şırnak kara yolundaki köprüden devrilmesi sonucu 27 yıl önce şehit olan polis memuru Ayhan Çelik unutulmadı. Şehidin isminini taşıyan kütüphane törenle açıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin önemine değinerek, bu ülkede bağımsız bir şekilde yaşayan herkesin, bunu şehitlere borçlu olduğunu kaydetti.

Şehitleri hayırla ve dualarla yad etmek gerektiğini belirten Yılmazer, "Şehitlerimiz, vatanımızın birliği ve bütünlüğü, milletimizin namusu, dinimiz, bayrağımız ve ezanımız için gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ettiler. Şehadet mertebesine ulaştılar." diye konuştu.

Şehitlerin mirasına sahip çıkmak için bu ülkede yaşayan herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini ifade eden Yılmazer, kütüphanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Şarkikarağaç Belediye Başkanvekili Mustafa Karanfil, lsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Gürkan Kalkan, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürü Şakir Aksöz ile şehit polis Ayhan Çelik'in yakınları katıldı.