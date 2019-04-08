Isparta'da Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Isparta
'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
ISPARTA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Polis Haftası
münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutularak, helva dağıtımı yapıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatan için can veren şehitlere ithafen Mevlid-i Şerif okutularak helva dağıtımı yapıldı. Isparta Ulu Cami'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Halil Turan
Erol, Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam
, Kamuran Koç, Bülent Akbaş
, şube müdürleri, amir, komiser ve farklı şubelerden çok sayıda polis memuru katıldı. Programda, Özel Harekat Polisleri de tam kadro yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dualar edildi. Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu program çıkışında ise helva dağıtımı yapıldı.