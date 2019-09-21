Son Dakika Haberleri: Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
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Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı

19 dakika önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Camikebir Mahallesi'nde Memiş Eyılmaz'ın kullandığı 32 SK 405 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücü Eryılmaz, alev alan otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Elektrik tesisatından çıktığı tespit edilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şarkikaraağaç, İtfaiye, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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