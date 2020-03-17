Isparta'da şiddetli fırtına minarenin alemini uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da şiddetli fırtına minarenin alemini uçurdu - Son Dakika

Isparta'da şiddetli fırtına minarenin alemini uçurdu

6 saat önce

Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında şiddetli rüzgar sebebiyle cami minaresinin alem kısmı uçtu.

Isparta'da şiddetli fırtına minarenin alemini uçurdu, System.String[]

Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında şiddetli rüzgar sebebiyle cami minaresinin alem kısmı uçtu. Isparta'da kuzey ve kuzeybatı yönlerinden etkili olan ve saatte 50 ile 100 km arasında esen fırtına kent merkezinde ve ilçelerinde etkili oluyor. Sav Kasabasında Aşağı Mahalle Sinan Dede Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle cami minaresinin alem kısmı uçtu. Büyük bir gürültü üzerine olay yerine giden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadılar. Olayda şans eseri hiçbir vatandaş yara almadı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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