Isparta'da şiddetli rüzgar cami ve evlerde hasara neden oldu - Son Dakika

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Isparta'da şiddetli rüzgar cami ve evlerde hasara neden oldu
6 saat önce
Isparta'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde ve evlerin bacalarında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Isparta'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde ve evlerin bacalarında hasar oluştu.
Merkeze bağlı Sav beldesinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinandede Camisi'nin minaresi ve bazı evlerin bacaları zarar gördü.
Merkez muhtarı Sezgin Yener, yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını, şiddetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Yener, fırtınanın dinmesinin ardından bölgede çalışma yapılacağını bildirdi.
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