Son Dakika Haberleri: Isparta'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

44 dakika önce

Isparta'da dün akşam ve bu sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Isparta'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Isparta'da dün akşam ve bu sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bu sabah etkisini gösteren ve saatteki hızı 16 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar, yağmur yağışıyla birlikte fırtınaya dönüşerek, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle il merkezindeki bazı yerlerde ağaçları deviren rüzgar, iş yerlerine ait tabela ve flamaları da uçurdu.

Ayazmana Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağacın yerinden sökülerek yola devrildiği öğrenildi.

Belediye ekiplerinin an be an müdahale ettiği olaylarda şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Fırtınanın bugün de etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

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