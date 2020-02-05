Isparta'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

ISPARTA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilirken, bir restoranın camının kırılması sonrası içeride bulunan 4 kişi yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da sabah başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle İstanbul Caddesi'ndeki yolda, refüj üzerinde duran çam ağacı, dip kısmından kırılarak yola devrildi. Ağaç daha sonra ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki bir restoranın camı kırıldı. Bu sırada içeride bulunan 4 kişi cam parçalarının üzerine düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.