Isparta'da Silah Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Isparta'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.
Isparta
'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta'da silah ticareti yaptıkları şüphesiyle 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 18 adet ise değişik çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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