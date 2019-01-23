Son Dakika Haberleri: Isparta'da Silah Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı

Isparta'da Silah Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.

Isparta'da Silah Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı, System.String[]
Isparta'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta'da silah ticareti yaptıkları şüphesiyle 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 18 adet ise değişik çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Başsavcı, Isparta, 3. Sayfa
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