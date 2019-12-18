Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

6 saat önce

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler, harçlıklarını biriktirip "Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yeniledi
Yeşilçam filmlerinden etkilenerek fotoğraf dükkanı açan adam, turistlerin gözdesi oldu Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar Eşini öldürüp 3 gün cesediyle yaşayan sanık hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
12:06 Bahşılı'da askerler ile öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
12:06 Kahramankazan Belesiyesi'nden çocuklara giyecek yardımı - Son Dakika
12:06 Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi - Son Dakika
12:05 Euroleague hatasını kabul etti - Son Dakika
12:00 Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Son Dakika
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 12:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]