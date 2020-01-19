Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
6 saat önce
Isparta'da bir kişi silahlı kavgada vurularak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Isparta'da bir kişi silahlı kavgada vurularak yaralandı.
Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile S.F. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan S.F, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
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