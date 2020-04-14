Isparta'da silahlı kavgaya karışan kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da beş kişinin karıştığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezindeki 6 Mart Caddesi'nde dün meydana gelen silahlı kavgada gözaltına alınan H.İ, Ş.Ö, K.T. ve M.Ö'nün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ş.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, kavgada pompalı av tüfeği ile yaralanan A.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Kent merkezindeki 6 Mart Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alınmış, yaralanan A.Ü. ise Isparta Şehir Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Kavgaya karışan 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki "sosyal mesafeyi ihlal" gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası da uygulanmıştı.