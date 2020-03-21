Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı - Son Dakika

Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı

6 saat önce

Isparta'da görev yapan emniyet mensupları ile itfaiye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline destek verdi.

Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı, System.String[]

Isparta'da görev yapan emniyet mensupları ile itfaiye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline destek verdi. Hastane önünde bir araya gelen emniyet ve itfaiye personeli sirenleri sağlık personelleri için çaldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını 3 gün alkışlayalım çağrısına üçüncü günde Isparta'dan farklı bir yanıt geldi. Isparta emniyet ve belediye itfaiye ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanları için hastane Acil Servisi önünde bir araya geldiler. Saatler 21.00'i gösterdiğinde, emniyet ve itfaiye araçlarının sirenleri fedakar sağlık çalışanları için çaldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri siren sesleri ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Hastane sağlık personeli de kendilerine verilen desteği sessiz kalmadı, onlarda emniyet ve itfaiye ekiplerine alkışla karşılık verdi.


Öte yandan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hizmet binasında da sirenler çalarak, sağlık çalışanlarına destek verdiklerini gösterdiler. Ayrıca itfaiye personeli ellerindeki kağıtlara yazdıkları "Bizler sizin için buradayız, sizlerde lütfen bizim için evde kalın' mesajıyla vatandaşlara evde kalmaları önerisinde bulundular. - ISPARTA

fahrettin koca, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi         
15:17
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]