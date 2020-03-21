Isparta'da sirenler sağlık çalışanları için çaldı - Son Dakika

Isparta'da görev yapan emniyet mensupları ile itfaiye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline destek verdi. Hastane önünde bir araya gelen emniyet ve itfaiye personeli sirenleri sağlık personelleri için çaldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını 3 gün alkışlayalım çağrısına üçüncü günde Isparta'dan farklı bir yanıt geldi. Isparta emniyet ve belediye itfaiye ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanları için hastane Acil Servisi önünde bir araya geldiler. Saatler 21.00'i gösterdiğinde, emniyet ve itfaiye araçlarının sirenleri fedakar sağlık çalışanları için çaldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri siren sesleri ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Hastane sağlık personeli de kendilerine verilen desteği sessiz kalmadı, onlarda emniyet ve itfaiye ekiplerine alkışla karşılık verdi.



Öte yandan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hizmet binasında da sirenler çalarak, sağlık çalışanlarına destek verdiklerini gösterdiler. Ayrıca itfaiye personeli ellerindeki kağıtlara yazdıkları "Bizler sizin için buradayız, sizlerde lütfen bizim için evde kalın' mesajıyla vatandaşlara evde kalmaları önerisinde bulundular. - ISPARTA