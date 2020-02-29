Isparta'da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları - Son Dakika

Isparta'da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları

6 saat önce

Isparta'daki sivil toplum kuruluşları, 33 şehitle ülkemizi yasa boğan hain saldırı dolayısıyla Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu yaptı.

Isparta'da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları, System.String[]

Isparta'daki sivil toplum kuruluşları, 33 şehitle ülkemizi yasa boğan hain saldırı dolayısıyla Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu yaptı.


Isparta Belediye İşhanı'nda toplanan sivil toplum kuruluş derneği başkanları, yöneticileri imza kampanyasıyla, dünyaya mesaj verdi. Kent protokolü, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün, STK başkanları ve vatandaşları da kurulan çadıra gelerek kampanyaya destek oldu.


15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan, " İdlip'de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Seferberlik ilan ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Suriye'de sınırlarımızı korumak için oradayız. Allah ordumuzu muvaffak etsin. Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusuyla 7'den 70 ordumuzun arkasında olduğumu göstermek için yaptık. Bugün 03.00'e kadar. Eğer yarın valimiz izin verirse IYAŞ Park'ta da stant açacağız. İmza kampanyamız orada devam edeceğiz inşallah" dedi.


66 yaşındaki Adnan Eski Yurt ise şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi. Yurt, "Ülkemiz için her zaman göreve hazırız. Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu için bugün buraya geldik. İmza'mızı attık ve göreve her zaman hazırız" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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