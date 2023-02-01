Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Isparta 'da Davraz mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü'den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi.

Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 11 yaşındaki kız, sömestr tatili için gitti anneannesiyle birlikte ölüme yürüdü - Son Dakika

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