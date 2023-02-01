11 yaşındaki kız, sömestr tatili için gitti anneannesiyle birlikte ölüme yürüdü - Son Dakika
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11 yaşındaki kız, sömestr tatili için gitti anneannesiyle birlikte ölüme yürüdü

01.02.2023 09:31

Isparta'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 66 yaşındaki anneanne ile 11 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi. Küçük kızın sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği ortaya çıktı.

Isparta'da Davraz mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü'den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi.

SÖMESTR TATİLİ İÇİN ANNEANNESİNİN YANINA GELMİŞ

Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Ecrin Ünlü' nün sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki kız, sömestr tatili için gitti anneannesiyle birlikte ölüme yürüdü - Son Dakika

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