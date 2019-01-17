Isparta'da Sobadan Zehirlenen Çift Öldü
38 dakika önce
ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Ömer Süllü (71) ve Hatice Süllü( 73) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamlarını yitirdi.
ISPARTA'nın Aksu
ilçesinde Ömer Süllü (71) ve Hatice
Süllü( 73) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamlarını yitirdi.
Aksu ilçesinde oturan Ömer ve Hatice Süllü'den 3 gündür haber alamayan yakınları bu sabah eve geldi. Eve giren aile üyeleri çiftin hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ömer ve Hatice Süllü'nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Jandarma
acı olayla ilgili soruşturma başlattı. - Isparta
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:01 Kaynak: DHA
Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı
Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti
İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü
Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi, Koruması Vurdu