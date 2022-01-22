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Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı - Son Dakika

Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı

22.01.2022 15:50

Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı Tilki, soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı yemek için pusuya yatmış Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yol kenarında donmak üzereyken bulunan büyük ak balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı

Tilki, soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı yemek için pusuya yatmış

ISPARTA - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yol kenarında donmak üzereyken bulunan büyük ak balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Uluborlu ilçesinden Isparta merkeze seyir halinde olan Nuri Dinç ve oğlu, yolculuk sırasında yol kenarında hareketsiz yatan büyük ak balıkçılı fark ederek otomobillerinden indiler. Dinç ailesi büyük Ak Balıkçılın yanına gittiğinde donmak üzere olduğunu gören Nuri Dinç büyük ak balıkçılı kucaklayarak otomobiline bindirdi. büyük ak balıkçılı bir gün evinde misafir eden Dinç ailesi ertesi gün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne giderek teslim etti.

Tilki, soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı yemek için pusuya yatmış

Akşam saatlerinde Uluborlu ilçesinden Isparta'daki evlerine dönmek üzereyken soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı kurtaran Nuri Dinç "Oğlumla beraber akşam saatlerinde Uluborlu ilçesinden gelirken kar yağışı sırasında yol kenarında tam donmak üzereyken şans eseri fark ettik. Otomobilden inip hemen büyük ak balıkçılı almaya gittik 10 metre ileride de tilkide pusuya yatmış bekliyordu. Büyük ak balıkçılı fark etmeseydik tilki orada hemen yiyecekti. Büyük ak balıkçılı bir gün evimizde misafir ettikten sonra bugün milli parkalara getirip teslim ettik" dedi.

"Çok cana yakın bir hayvan"

Evde bir günde olsa büyük ak balıkçılı beslediği için mutlu olan Ramazan Dinç " Akşam saatlerinde babamla beraber Uluborlu'dan gelirken yolun kenarında donmak üzereyken bulduk. Yanımızda bir gece misafir ettik, şimdide milli parklara teslim edeceğiz. İlk kez evimizde büyük ak balıkçıl beslediğimiz için şakınız çok güzel oldu, çok cana yakın bir hayvan" ifadelerini kullandı.

Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı
Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı
Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Uluborlu, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da soğuktan donmak üzere olan büyük Ak Balıkçıl kurtarıldı - Son Dakika
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