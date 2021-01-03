Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi - Son Dakika

Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi
03.01.2021 22:59
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde, sokak ve çocuk parklarındaki sokak hayvanlarını mamayla besledi.
Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlıca müdahale eden ekipler, kuşlar için de kentteki bazı noktalara su ve yem bıraktı.
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