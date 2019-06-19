Son Dakika Haberleri: Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bağlar Mahallesi'nde 2 şahıs alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 parça halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Polisin yakaladığı şüphelilerden C.O.G., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]