Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı

6 saat önce

Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı, System.String[]

Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yayla Mahallesi 1603. Sokak'ta bulunan 5 bankın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, C.K ve N.S.K'yi yakaladı.

Hırsızlık anının yansıdığı iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokaktaki bankları arabaya taşıdıkları görülüyor.

İfadelerinde, işlettikleri çay ocağının önüne koymak için bankları aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yayla Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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