Son Dakika Haberleri: Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
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Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı, System.String[]
Isparta'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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