Son Dakika Haberleri: Isparta'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Gözaltı

Isparta'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Gözaltı

23 dakika önce

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Gözaltı, System.String[]
Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.E, B,E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:14 Kaynak: AA

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