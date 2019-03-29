Isparta'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Gözaltı
23 dakika önce
Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu
ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.E, B,E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:14 Kaynak: AA
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