Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

6 saat önce

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı, System.String[]

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/ YPG propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, C.E, F.E, S.G, E.U, O.A, S.S, M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"
Şeyma Subaşı, Bebek'teki kafesinin kepenklerini indirdi Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkarıldı; o anlar kamerada Cem Yılmaz, kendi ismiyle açılan sahte hesaplara tepki gösterdi: Şu oyunu bırakın artık!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 02:18:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]