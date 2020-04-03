Isparta'da sosyal yardım paraları evlerde teslim edilecek - Son Dakika

Isparta'da 2 bin 216 kişiye PTT aracılığıyla ödenecek olan bin liralık sosyal yardım parası, vatandaşların ikametlerine kadar gidilerek teslim edilecek.



Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi hane halkı başına ödenecek olan bin liralık sosyal yardım parası ödemeleriyle ilgili önemli bir karar alındı. Kurul, 1 Nisan itibariyle başlayan ödemelerin PTT şubelerinde yoğunluk oluşturduğu ve bu durumun bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan korona virüs salgını ile mücadelede risk oluşturacağından dolayı yapılacak ödemelerin 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren hak sahibi olan 2 bin 216 kişiye evlerinde yapılmasına karar verdi. - ISPARTA