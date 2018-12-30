Isparta'da "Spin"E 20 Bin Lira Ceza

Isparta'da kar yağışı esnasında spin attıkları tespit edilen 4 araç sürücüne toplam 20 bin 40 lira cezai işlem uygulandı.

Isparta'da kar yağışı esnasında spin attıkları tespit edilen 4 araç sürücüne toplam 20 bin 40 lira cezai işlem uygulandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gece kar yağışı sırasında Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı içerisinde 4 araç sürücüsünün spin atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, 4 sürücünün spin atarak araç kullandığını tespit etti.



Ekipler, 4 sürücüye toplam 20 bin 40 lira ceza yazdı. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, sürücülerin belgelerine de 60 günlüğüne el konuldu.

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