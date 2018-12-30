Son Dakika Haberleri: Isparta'da "Spin"E 20 Bin Lira Ceza

Isparta'da "Spin"E 20 Bin Lira Ceza

3 dakika önce

Isparta'da kar yağışı esnasında spin attıkları tespit edilen 4 araç sürücüne toplam 20 bin 40 lira cezai işlem uygulandı.

Isparta'da
Isparta'da kar yağışı esnasında spin attıkları tespit edilen 4 araç sürücüne toplam 20 bin 40 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gece kar yağışı sırasında Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı içerisinde 4 araç sürücüsünün spin atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, 4 sürücünün spin atarak araç kullandığını tespit etti.

Ekipler, 4 sürücüye toplam 20 bin 40 lira ceza yazdı. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, sürücülerin belgelerine de 60 günlüğüne el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:06 Kaynak: AA

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