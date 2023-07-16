Isparta'da Stajyer Öğrenci Cam Kesme Makinesine Kolunu Kaptırarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Stajyer Öğrenci Cam Kesme Makinesine Kolunu Kaptırarak Hayatını Kaybetti

16.07.2023 22:13

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel, cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı. Olayın ardından Günel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi de olay sırasında yaralandı ve tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel (17), cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı.

İhbar üzerine, iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Günel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İş yeri sahibi Hasan Hüseyin D'nin (54) de çocuğu kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandığı öğrenildi.

İş yeri sahibi, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Isparta, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Stajyer Öğrenci Cam Kesme Makinesine Kolunu Kaptırarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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