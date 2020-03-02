Isparta'da STK'lardan İdlib saldırısına tepki, Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

ISPARTA'da meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, İdlib'deki hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına destek amacıyla ortak açıklama yaptı.

Ekonomi Kampüsü'nde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerlere rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunarak, "Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" dedi.

BU SALDIRI, ASLA KABUL EDİLEMEZ

Rejim güçlerinin yapılan anlaşmaya sadık kalmayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüğünü belirten Tutar, şunları kaydetti: :