Isparta'da "Su Ürünleri Av Yasağı" başlıyor - Son Dakika
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Isparta'da "Su Ürünleri Av Yasağı" başlıyor

6 saat önce

Isparta il sınırları içinde 15 Mart'tan 15 Haziran tarihine kadar su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Isparta'da

Isparta il sınırları içinde 15 Mart'tan 15 Haziran tarihine kadar su ürünleri avcılığı yasaklandı.


Isparta il sınırları içerisinde su ürünleri av yasağı 15 Mart 2020 tarihinden itibaren başlıyor. Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Akçimen, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avcılığının yasak olduğunu belirtti. Akçimen, "Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulması, istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Su kaynaklarımızdaki su ürünlerimizin üremelerine müsaade edilerek popülasyonlarının devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleşebilmesi adına yasaklara uyulması son derece önem arz etmektedir. Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna duyurulur" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
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